رفض إصدار مذكرة توقيف بحق الحاكم السابق آن هي جونغ

أكتب :

2018-03-29 15:03:37

تحديث :

2018-03-29 15:03:37

رفض إصدار مذكرة توقيف بحق الحاكم السابق آن هي جونغ

رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف، بحق الحاكم السابق لمقاطعة "تشانغ تشونغ" الجنوبية "آن هي جونغ"، المتهم بالاعتداء جنسيًّا على سكرتيرته السابقة.
ورفضت محكمة سيول الغربية أمس الأربعاء، طلب الادعاء باحتجاز "آن"، بعد جلسة استماع ومداولات.
وقالت المحكمة إنه في ضوء الأدلة التي تم جمعها، فإن احتمال هروبه أو إتلافه للأدلة قليل.
وقد طلب الادعاء إصدار مذكرة التوقيف يوم الجمعة الماضي، متهمًا الحاكم السابق باغتصاب سكرتيرته "كيم جي إيون" أربع مرات، على مدى ثمانية أشهر، من يونيو من العام الماضي، إلى فبراير من هذا العام.
ثم تقدمت موظفة في أحد بيوت الخبرة التي أسسها "آن" باتهام مماثل، لكنه لم يتم تضمينه في طلب الاحتجاز.

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