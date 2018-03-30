المبعوث الصيني يطلع المسؤولين الكوريين الجنوبيين على نتائج القمة مع الشمال

وصل "يانغ جيتشي" المبعوث الخاص للرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، لنقل نتائج القمة بين الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

ووصل عضو مجلس الدولة الصيني إلى مطار إنتشون الدولي على متن طائرة مدنية صينية، ولم يرد على أسئلة الصحفيين لدى مغادرته للمطار.

وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يجتمع "يانغ" مع رئيس مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشونغ إيوي يونغ"، لمناقشة الاجتماع بين "شي" و"كيم" الذي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع في بكين، وكذلك القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المقرر أن يجتمع المبعوث الصيني مع الرئيس "مون جيه إين" غدًا الجمعة في المكتب الرئاسي.