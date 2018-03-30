المبعوث الصيني يطلع المسؤولين الكوريين الجنوبيين على نتائج القمة مع الشمال

أكتب :

2018-03-29 15:05:00

تحديث :

2018-03-29 15:05:00

المبعوث الصيني يطلع المسؤولين الكوريين الجنوبيين على نتائج القمة مع الشمال

وصل "يانغ جيتشي" المبعوث الخاص للرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، لنقل نتائج القمة بين الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
ووصل عضو مجلس الدولة الصيني إلى مطار إنتشون الدولي على متن طائرة مدنية صينية، ولم يرد على أسئلة الصحفيين لدى مغادرته للمطار.
وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يجتمع "يانغ" مع رئيس مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشونغ إيوي يونغ"، لمناقشة الاجتماع بين "شي" و"كيم" الذي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع في بكين، وكذلك القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
ومن المقرر أن يجتمع المبعوث الصيني مع الرئيس "مون جيه إين" غدًا الجمعة في المكتب الرئاسي.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>