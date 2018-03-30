الرئاسة ترحب بالقمة بين كوريا الشمالية والصين

رحب المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بالقمة بين كوريا الشمالية والصين التي عقدت في بكين في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلًا إنها ستساعد في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وكشف المتحدث الرئاسي "كيم إيوي كيوم" في بيان مكتوب اليوم الخميس أن سيول ترحب بالاجتماع بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وقال البيان إنه من الأهمية بمكان أنَّ كيم قد أعرب عن التزامه بالتخلي عن الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك عن استعداده للاجتماع مع رؤساء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال المتحدث إن مشاركة الصين في محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية، ستساهم على الأرجح في استقرار الوضع في كوريا.

وقال المتحدث إن سيول تأمل في أن تؤدي القمتين المرتقبتين إلى نقطة تحول واضحة، لتحقيق نزع السلاح النووي وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.