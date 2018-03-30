انعقاد القمة بين الكوريتين في السابع والعشرين من أبريل

اتفقت الكوريتان خلال المباحثات رفيعة المستوى، التي تجري حاليًا في قرية الهدنة، على عقد القمة بين الكوريتين في السابع والعشرين من أبريل المقبل.

وقد جاء هذا الإعلان في بيان صحفي مشترك عقب الاجتماع.

كما اتفق الطرفان أيضًا على عقد محادثات على مستوى العمل، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة البروتوكول والأمن والتغطية الإعلامية.

وقد تم تحديد موعد القمة بعد أن اقترح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إجراء المحادثات عبر الحدود في نهاية شهر أبريل، وذلك خلال اجتماعه مع مبعوثي الرئيس "مون جيه إين" في وقت سابق من هذا الشهر.

وستكون هذه القمة هي الأولى خلال 11 عامًا.

كما اقترح "كيم" أيضًا عقد محادثات مع رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب"، وهو الأمر الذي قبله الرئيس الأمريكي.

ومن المتوقع أن تلعب هاتان القمتان المتتاليتان دورًا حاسمًا في نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.