رئيس اللجنة الأولمبية في رحلة إلى كوريا الشمالية

بدأ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" رحلته إلى كوريا الشمالية اليوم الخميس.

وقد استقل "باخ"، الذي رافقه وفد مكون من 10 أشخاص، طائرة إير كوريو الشمالية في الساعة 2 ظهرًا، من مطار العاصمة بكين الدولي.

وقال مصدر في بكين إن "باخ" سيناقش مع الشمال سبل دعم اللجنة الأولمبية لمشاركة كوريا الشمالية في المنافسات الدولية.

وبالنظر إلى منصبه، فمن المرجح أن يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، خلال فترة إقامته.

وفي 12 فبراير الماضي، كشف المتحدث باسم رئيس اللجنة الأولمبية "مارك آدامز" عن تلك الزيارة إلى الشمال، بعد انتهاء الدورة الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".