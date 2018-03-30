وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنشر تسجيلًا مصوَّرًا من زيارة كيم جونغ أون للصين

كشفت هيئة البث الكورية الشمالية عن مقاطع مصوَّرة تظهر زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للصين هذا الأسبوع، ولقاءه مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وأذاع التليفزيون المركزي أمس الخميس مشاهد مصوَّرة من زيارة "كيم" السرية التي استمرت أربعة أيام للصين، بما في ذلك لقطات من القطار الخاص الذي استقله.

وأظهرت المقاطع المصورة أنشطة "كيم" الرئيسية خلال الرحلة، بما في ذلك اجتماعاته مع القادة الصينيين، وكذلك مشاركته في المآدب والاطلاع على المرافق والأحداث.

كما أبرز الفيديو الذي بلغ طوله 40 دقيقة استقبال الصين الدافئ للزعيم الشمالي، حيث شوهد "شونغ تاو"، الذي يترأس لجنة العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي، وهو يرحب به بحرارة.

كما أظهر الفيديو 21 دراجة نارية تابعة للشرطة، كان ترافق سيارة "كيم" في تحركاتها عبر العاصمة الصينية. ومع ذلك، فلم يعرض الفيديو بعض المقاطع التي بثتها وسائل الإعلام الصينية، مثل مشاهد تدوينه لبعض الملاحظات خلال لقائه مع الرئيس الصيني.