الصين ترحب بتحديد موعد القمة بين الكوريتين

قالت الصين إنها ترحب بتحديد سيول وبيونغ يانغ موعد القمة المقرر عقدها بينهما خلال الشهر المقبل، وأعربت عن دعمها لمزيد من التواصل بين الكوريتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس إن الصين تتفق مع الجهود الحالية التي تبذلها كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وقال إن الصين بصفتها الجار القريب للكوريتين، فهي تؤيد المحادثات بين الكوريتين، وجهودهما من أجل المصالحة والتعاون المتبادل.

وأضاف "لو" إن المحادثات بين الكوريتين تخدم مصالح البلدين، وستسهم في تخفيف التوترات الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال إنَّه هناك "تغيير فعال" في الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وإن اتجاه الحوار قد برز مرة أخرى في المنطقة.

كانت الكوريتان قد اتفقتا على عقد القمة بينهما في 27 أبريل، خلال المحادثات رفيعة المستوى التي جرت أمس الخميس.