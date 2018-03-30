سيول وبكين تؤكدان أن القمة الكورية ستساعد على حل قضايا شبه الجزيرة الكورية

التقى مستشار الأمن القومي الرئاسي الكوري "تشونغ أوي يونغ" أمس الخميس في سيول مع وزير الدولة الصيني والمبعوث الرئاسي الخاص "يانغ جيتشي".

واتفق الجانبان على أنَّ محادثات القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بكين قد حققت نتائج مثمرة ، حيث أكد الزعيم "كيم" من جديد استعداده للتخلي عن الأسلحة النووية.

واتفقا على التعاون بين البلدين لضمان نجاح القمة بين الكوريتين، التي ستعقد يوم السابع والعشرين من شهر أبريل القادم، والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي من المتوقع أن تعقد في شهر مايو القادم.

وقام وزير الدولة الصيني "يانغ" بإبلاغ الجانب الجنوبي بما دار في القمة الصينية الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن يقوم "يانغ" بزيارة للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم الجمعة، ويقدم له توضيحًا حول نتائج القمة بين الصين وكوريا الشمالية، ويبحث معه سبل تقوية التعاون بين سيول وبكين في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية.