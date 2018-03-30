وزيرة الخارجية الكورية تشير إلى احتمال تنفيذ مشروع غازي بين الكوريتين وروسيا

قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إنه من المحتمل إجراء دراسة حول تنفيذ مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز، يربط كوريا الجنوبية مع روسيا عابرًا لكوريا الشمالية، بشرط أن تشهد الظروف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية تحسنا.

وأضافت في كلمة ألقتها في المنتدي الخاص بشبكة الطاقة الكهربائية لخط أنابيب الغاز في شمال شرق آسيا، والذي نظمته وزارة الخارجية اليوم الجمعة في سيول، أن مشاركة كوريا الشمالية في التعاون الإقليمي للطاقة ستسهم في تعزيز هذا التعاون وتخفيف التوتر في منقطة شمال شرق آسيا.

وأشارت الوزيرة "كانغ" إلى أن الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوربا الغربية كانت تستخدم مشروعات إنشاء خطوط أنابيب الغاز كوسيلة لتحسين العلاقات الدبلوماسية بينها.

وقد شارك في المنتدى 300 من خبراء الطاقة وممثلي الشركات ومؤسسات الطاقة من الصين وروسيا واليابان ومنغوليا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.