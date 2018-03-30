كوريا الشمالية اقترحت إنشاء دولة فيدرالية محايدة عام 1987

طبقا للوثيقة السرية لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية التي تم إعدادها في شهر ديسمبر من عام 1987، وتم الكشف عنها اليوم الجمعة؛ اقترحت كوريا الشمالية إنشاء دولة محايدة من خلال توحيد الكوريتين بنظام فيدرالي.

وأشارت الوثيقة إلى أن كوريا الشمالية قد عرضت هذا الاقتراح عام 1987 حيث قام "ميخائيل غورباتشوف" رئيس الحزب الشيوعي السوفيتي السابق بنقله إلى الرئيس الأمريكي الأسبق "رونالد ريغان" في محادثات القمة التي عقدت بينهما يوم التاسع من ديسمبر من عام 1987 في واشنطن.

وكان الاقتراح يضم تخفيض عدد الجنود في الكوريتين ليقل عن 100 ألف جندي لكل جانب، ونزع الأسلحة النووية وسحب القوات الأجنبية من شبه الجزيرة الكورية.

كما يضم الاقتراح أيضا الإعلان عن عدم الاعتداء بين الكوريتين واستبدال اتفاقية الهدنة باتفاقية للسلام ، واندماج الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي، وإلغاء معاهدة الدفاع المشترك الموقعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وردا على هذا الاقتراح، وصفت الولايات المتحدة الاقترح بأنه سيكون غير واقعي إذا لم تكن لدى كوريا الشمالية النية لاتخاذ التدابير المجدية اللازمة لبناء الثقة بين الكوريتين.

ووصفته كوريا الجنوبية بأنه غير واقعي ولا يشمل شيئا جديدا، وقامت بنقل موقفها إلى كوريا الشمالية عن طريق الاتحاد السوقي السابق والذي يدعو إلى عقد اجتماع بين وزيري خارجية الكوريتين لحل القضايا المعلقة بين الكوريتين.

وكشفت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة عن الوثائق الدبلوماسية التي كانت مغلقة لمدة 30 عاما حيث يصل عدد صفحاتها إلى 230 ألف صفحة.