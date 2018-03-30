الحزبان المعارضان الصغيران يتفقان على تشكيل تكتل برلماني مشترك

اتفق حزب السلام الديمقراطي وحزب العدل أمس الخميس بشكل مبدئي على تشكيل تكتل برلماني مشترك بينهما باسم مجموعة نواب البرلمان للسلام والعدل.

وبموجب هذا الاتفاق، سيكون زعيم التكتل البرلماني عن حزب العدل "نو هي تشان" أول زعيم للتكتل البرلماني المشترك، حيث سيتم تعيين زعيم لهذا التكتل بالتناوب بين الحزبين.

ويقضي الاتفاق بممارسة الحزبين أنشطتهما الحزبية المستقلة والتعاون المشترك في مواجهة الشؤون البرلمانية .

واتفق الحزبان على التعاون المشترك للمشروعات السياسية الثمانية ، منها تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وإجراء تعديل على الدستور وتغيير نظام الانتخابات وإصلاح هيئات السلطة ، بما في ذلك النيابة العامة ووكالة المخابرات الوطنية.