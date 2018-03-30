نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تصل إلى 68% خلال الربع الأول

أكتب :

2018-03-30 16:03:42

تحديث :

2018-03-30 16:06:21

نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تصل إلى 68% خلال الربع الأول

قالت شركة "غالوب كوريا" إن نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بلغت 68% خلال الربع الأول من هذا العام.
وطبقا لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الشركة خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري على 1004 من المواطنين البالغين ، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 70% ، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالأسبوع الماضي.
أما نسبة المعارضة فقد بلغت 21%، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأرجعت الشركة السبب في ارتفاع نسبة المعارضة إلى عدم تمكن الحكومة من مواجهة مشكة الغبار الناعم الذي اجتاج الأنحاء المختلفة من البلاد في أوائل هذا الأسبوع.
وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 47%، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 14%، وحزب المستقبل 7%، وحزب العدل 6%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.
وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%. 

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