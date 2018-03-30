الرئيس الكوري الجنوبي يلتقي المبعوث الصيني

التقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم الجمعة مع المبعوث الصيني الخاص "يانغ جيه تشي"، للاطلاع على نتائج القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

ويأتي الاجتماع الذي انعقد في مكتب الرئاسة بعد يوم واحد من الاجتماع بين "يانغ" وكبير المستشارين الأمنيين للرئيس الكوري "تشونغ إيوي يونغ".

وقد وصل "يانغ" إلى البلاد أمس الخميس، لإطلاع الرئيس الكوري والمسؤولين الكوريين الجنوبيين حول نتائج قمة بكين التي عقدت يوم الاثنين الماضي. كما تأتي تلك الزيارة بعد تحديد موعد القمة بين الكوريتين في السابع والعشرين من أبريل المقبل.

وقال المسؤول الصيني إن القمة بين الصين وكوريا الشمالية ستسهم في إنجاح القمة بين الكوريتين، بالإضافة إلى القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، المتوقع عقدها في مايو.

وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد صرَّح في لقائه مع "شي" في بكين بأن بلاده على استعداد للتخلي عن الأسلحة النووية، إذا اتخذت سيول وواشنطن الخطوات والإجراءات لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وفقًا للتقارير الإخبارية السابقة.

وفي حال انعقاد القمة بين الكوريتين، فسوف تكون الثالثة من نوعها، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يخطو فيها زعيم كوري شمالي على أرض كوريا الجنوبية؛ حيث من المقرر عقد القمة في الجانب الجنوبي من المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة شديد التحصين. وكانت القمتان السابقتان بين الكوريتين قد عقدتا في بيونغ يانغ، عامي 2000 و2007 على الترتيب.

ومن الناحية الرسمية، فإن الكوريتين في حالة حرب، حيث انتهت الحرب الكورية التي وقعت بين عامي 1950 و1953 باتفاق هدنة وليس معاهدة سلام.