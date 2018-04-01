الرئيس مون يدعو إلى تعاون الصين في مشكلة الغبار الناعم

دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى تعاون الصين، لتخفيف تفاقم مشكلة الغبار الناعم في كوريا الجنوبية.

وخلال اجتماعه مع "يانغ جيه تشي" المبعوث الخاص للرئيس الصيني "شي جين بينغ"، في مكتب الرئاسة أمس الجمعة، أكد "مون" على خطورة التأثير المزعوم للعوامل الصينية، على جودة الهواء في البلاد.

وقال إن العديد من الكوريين الجنوبيين يحثون الحكومة على السعي إلى إجراء تحرك مشترك مع الصين، لمواجهة مشكلة الغبار الناعم، حيث إن السبب فيها لا يقتصر على العوامل المحلية، وإنما العوامل الصينية أيضًا.

وردًّا على ذلك، قال "يانغ" إن القضايا المتعلقة بالتلوث البيئي، بما فيها أزمة الغبار الناعم، يمكن التعامل معها بكفاءة إذا بذل البلدان جهودًا مشتركةً من خلال مركز التعاون البيئي الثنائي، الذي تقرر افتتاحه في وقت لاحق خلال هذا العام.

وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية الأخرى، التي أظهر "مون" اهتمامه بها، مثل تطبيع الرحلات السياحية الجماعية من الصين إلى كوريا الجنوبية، قال "يانغ" إن الصين تتناول اهتمام "مون" باهتمام بالغ، وسوف يتم إحراز تقدم ملحوظ في تلك القضايا في القريب العاجل.

ومن القضايا الأخرى التي نوقشت بين الجانبين، قضية إيقاف البيع في محلات لوتيه مارت في الصين، واستئناف بناء مشروع لوتيه وورلد في "شنيانغ"، والتمييز الصيني المزعوم ضد منتجي بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية.

وخلال الاجتماع، قال "يانغ" أيضًا إن الصين ستتعاون بشناط من أجل نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.