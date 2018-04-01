الرئيس مون الأكثر شعبية بين الرؤساء في الربع الرابع من عامه الرئاسي الأول

أظهر استطلاع جديد للرأي أنَّ الرئيس "مون جيه إين" هو الأكثر شعبية من بين جميع الرؤساء، في الربع الرابع من عامه الأول في الرئاسة.

وقالت مؤسسة غالوب كوريا أمس الجمعة إن متوسط نسبة القبول التي يحظى بها الرئيس "مون" في الفترة من يناير إلى مارس بلغت 68%، وهي أعلى بخمس نقاط مئوية على الأقل، من جميع الرؤساء السابقين في الربع الأخير من عامهم الرئاسي الأول.

وكان الرئيس السابق "كيم ديه جونغ" صاحب الرقم القياسي السابق وهو 63%، في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من عام 1998.

وكانت نسبة الموافقة للرئيس السابق "كيم يونغ سام" 59%، يليه "بارك كون هيه" بنسبة 54%، و"روه تيه وو" بنسبة 41%، و"لي ميونغ باك" بنسبة 32%، و"روه مو هيون" بنسبة 22%.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع الأسبوعي الذي أجرته المؤسسة بين الثلاثاء والخميس أنَّ 70% من المشاركين أجابوا بأن الرئيس يقوم بعمل جيد، بانخفاض قدره 1% عن الأسبوع السابق.

يذكر أن مستوى الثقة في الاستطلاع بلغ 95%، مع هامش خطأ زائد أو ناقص 3.1%.