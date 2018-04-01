الحكومة تقدم مشروع قانون موازنة "وظائف الشباب" إلى البرلمان

سوف تقوم الحكومة الكورية بتقديم مشروع قانون موازنة اضافية إلى البرلمان الاسبوع المقبل يهدف إلى معالجة البطالة وسط الشباب. وتبلغ قيمة الموازنة الإضافية حوالي 4 ترليون وون كوري حيث سوف تستغل في المساعدة في توفير فرص عمل للشباب.

هذا وعقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الاضافية يوم الخميس، فإنه سوف يتم تقديم المشروع إلى البرلمان يوم الجمعة بهدف الحصول على مصادقة البرلمان في غضون شهر ابريل.

يذكر ان الموازنة الأخيرة تركز بشكل أساسي على توفير فرص عمل للشباب حيث تعتقد الحكومة ان معدلات البطالة وسط هذه الفئة قد ارتفعت لمستوى الكارثة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى انه في خلال الثلاث إلى أربع سنوات المقبلة فإن الحكومة سوف تقدم للمواطنين في عمر 34 عاما او اقل ولديهم الرغبة في امتلاك شركات صغيرة او متوسطة الحجم، سوف تقدم لهم دعومات مالية تزيد عن مبلغ 10 مليون وون وذلك في محاولة لمواءمة التعويضات التي تتلقاها الشركات الكبيرة.