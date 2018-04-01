سيئول وواشنطن تطلقان التدريبات العسكرية المشتركة غدا الاحد

سوف تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق بينهما والمعروفة باسم "فرخ النسر" وذلك غدا الأحد كما هو مخطط له.

هذا وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي اليوم السبت إنه سيتم نشر الجنود والمعدات على مراحل وذلك وفقا للجدول الزمني للتدريبات المشتركة، والتي تشمل عدة مناورات عسكرية ستجريها قوات من الجيش وسلاح البحرية والقوات الجوية والمارينز.

يذكر انه في التدريبات العسكرية المشتركة لهذا العام سوف يتم تحريك حوالي 7,500 جندي أمريكي بما في ذلك تعزيزات من الخارج و 300 الف جندي كوري جنوبي.

تجدر الإشارة إلى ان البلدين الحليفين يقومان بشكل معتاد بتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة في الأول من مارس لكن تم تأجيل التدريبات المشتركة هذا العام لتجنب التداخل مع الألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد المعاقين التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ. كما تم ايضا تقليل فترة التدريبات لتستمر لاربعة اسابيع فقط أي نصف مدة التدريبات في العام الماضي. فيما سوف ينظم البلدان تدريبات بنفس حجم التدريبات السابقة في العام الماضي. لكن سوف تقام تدريبات هذا العام بشكل مخفض حيث سوف يتم نشر القليل من الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، وسوف تركز التدريبات على الدفاع اكثر من الهجوم.

يشار إلى ان بعض الخبراء يعتبر هذا الاجراء محاولة لعدم استفزاز كوريا الشمالية وذلك قبيل اجتماع القمة الرئاسية بين الكوريتين في ابريل واجتماع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في مايو.