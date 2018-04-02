افتتاح الجلسة البرلمانية الاستثنائية اليوم

افتتح البرلمان الكوري اليوم الاثنين جلسته غير العادية لشهر أبريل، والتي تستمر لمدة شهر.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة مواجهة شديدة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية حول المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية الخاصة بخلق فرص عمل جديدة للشباب، والتي تصل قيمتها إلى 4 تريليون دولار.

وبهذا الخصوص ، سيلقى رئيس الوزراء "لي ناك يون" خطابا أمام البرلمان يوم الاثنين القادم ، يؤكد فيه على أهمية المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية.

ودعا الحزب الديمقراطي الحاكم الأحزاب المعارضة إلى تقديم دعم لتخصيص الميزانية الإضافية في حل مشكلة البطالة للشباب.

أما حزب كوريا الحرة المعارض الكبير فوصف محاولة الحكومة لتخصيص الميزانية التكميلية بأنها تستهدف تحقيق انتصار الحزب الحاكم في الانتخابات الإقليمية المرتقبة التي ستجري في شهر يونيو القادم.

وعبر حزب المستبقل المعارض الصغير عن معارضته لخلق فرص عمل جديدة باستخدام العائدات الضريبية التي تم جمعها من عامة الشعب.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد الجلسة مواجهة حزبية شديدة بشأن إجراء تعديل على الدستور حيث يتوقع أن يلقى الرئيس "مون جيه إين" خطابا في البرلمان في غضون شهر أبريل الجاري ، يطالب فيه الأحزاب السياسية وجماهير الشعب بدعم الجهود الرامية إلى إجراء تعديل على الدستور.