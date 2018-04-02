الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي يبدآن التدريبات العسكرية المشتركة

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين التدريبات العشكرية المشتركة واسعة النطاق والمعروفة باسم "فرخ النسر" كما هو مخطط له.

وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي بدآ التدريبات العسكرية المشتركة بينهما ، وأضاف أنه سيتم نشر الجنود والمعدات على مراحل وفقا للجدول الزمني لهذه التدريبات.

وتشمل هذه التدريبات عدة مناورات عسكرية يتم إجراؤها بمشاركة عدد من جنود القوات البرية والبحرية والجوية وقوات المارينز الكوريين والأمريكيين ، وأنواع مختلفة من المعدات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن 11 ألفا و500 من الجنود الأمريكيين و300 ألف جندي كوري جنوبي يشاركون في التدريبات العسكرية المشتركة.

وكان من المعتاد أن تبدأ تدريبات "فرخ النسر" في الأول من شهر مارس كل عام ، لكن تم تأجيل موعد تدريبات هذا العام لحين انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية وبارالمبياد بيونغ تشاتغ الشتوية للمعاقين.

كما تم تقليل مدة التدريبات لتكون أربعة أسابيع فقط أي نصف مدتها في العام الماضي.

وتبين أن البلدين سيجريان تدريبات بنفس حجم تدريبات العام الماضي، على أن يتم إجراء تدريبات هذا العام بشكل مخفض ، حيث سيتم نشر القليل من الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية ، وستركز التدريبات على الدفاع بدلا من الهجوم، وذلك بمناسبة محادثات القمة بين الكوريتين يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري والقمة الأخرى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر مايو القادم.

ومن جهة ثانية، ستقام المناورات العسكرية المشتركة الأخرى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمعروفة باسم "الحل الأساسي"، وهي عبارة عن مناورات افتراضية بأجهزة الكمبيوتر بدءا من يوم الثالث والعشرين من أبريل الجاري ولمدة أسبوعين بمشاركة حوالى 12 ألفا من الجنود الأمريكيين.