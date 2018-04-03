سيول تحتج على منع الصحفيين الجنوبيين من تغطية الحفل الموسيقي

ذكرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أنها احتجت لدى الجانب الكوري الشمالي على منع الصحفيين الكوريين الجنوبيين الذين يزورون كوريا الشمالية من تغطية الحفلات الموسيقية التي يقدمها الفريق الفني الكوري الجنوبي، ومن الدخول إلى مسرح الحفل الذي أقيم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة "بيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الصحفيين الكوريين الجنوبيين قد منعوا من دخول المسرح، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت احتجاجها على ذلك إلى كوريا الشمالية فور انتهاء الحفل عن طريق خط الاتصال الهاتفي القائم بين الكوريتين .

وأضاف المتحدث أن كوريا الشمالية تعهدت بانها ستقدم دعما كافيا لتسهيل عمليات التغطية الإعلامية من قبل الصحفيين الكوريين الجنوبيين.

وكان حفل أمس من المقرر إقامته في الساعة الخامس والنصف مساءا ، لكنه تم تأخيره إلى الساعة السابعة والنصف ، ثم تم تغييره إلى الساعة السادسة والنصف.