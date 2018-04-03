الرئاسة ترفض التعليق على تصريحات نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي

قال المكتب الرئاسي إنه ليس لديه تعليق، بشأن تصريحات المسؤول الكوري الشمالي رفيع المستوى، الذي قدَّم نفسه بأنه الرجل المتهم بالهجوم على السفينة الكورية الجنوبية تشونان في عام 2010.

ورفض مسؤول رئاسي كبير التعليق على ذلك التصريح عندما سُئل عن موقف الرئاسة من هذا الأمر.

كان نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" قد زار الفندق الذي يقيم فيه الفريق الصحفي الكوري الجنوبي، واعتذر عن منع الفريق من الدخول إلى الحفل الذي نظمه الفريق الفني الكوري الجنوبي.

وخلال اللقاء، قدَّم "كيم" نفسه إلى الصحفيين باعتباره الرجل المتهم بإغراق السفينة الحربية الكورية الجنوبية تشونان.

وفيما يتعلق برفض النمط الليبي للتخلي عن البرنامج النووي على النمط الليبي، قال المسؤول إنه يبدو أن هناك اختلافًا حول مفهومه. وقال المسؤول إن النموذج الليبي يتضمن ثلاث خطوات، وتقابل كل خطوة مكافآت من الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول إن النموذج الليبي لا يستلزم بالضرور أي مكافآت مقابل التفكيك الكامل للأسلحة النووية.