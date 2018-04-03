النيابة تعيد فتح التحقيق في محاولة سامسونغ لإفساد النقابات

أعادت النيابة العامة إجراء التحقيقات في مزاعم قيام مجموعة سامسونغ بعرقلة إنشاء النقابات العمالية، في الشركات التابعة لها.

وقال مسؤولو الادعاء اليوم الاثنين إن مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية قام مؤخرًا بمصادرة آلاف الوثائق التي تحتوي على تفاصيل بشأن محاولات سامسونغ لعرقلة جهود العمال، لإنشاء نقابات عمالية.

وقد تم الحصول على الملفات من خلال مداهمة اثنين من مباني شركة سامسونغ للإلكترونيات في شهر فبراير، في إطار التحقيقات النيابة في شركة "داس"، وهي شركة تعمل في قطع غيار السيارات، يشتبه في كونها مملوكة للرئيس السابق "لي ميونغ باك".

وقد حققت النيابة في نفس الادعاءات في عام 2013، ومع ذلك لم يتم توجيه أي اتهامات، لعدم تمكن المدعين من التأكد من التهم أو مصدر الوثائق.