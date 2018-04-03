الرئيس يشارك في إحياء ذكرى انتفاضة جيجو

أكتب :

2018-04-03 11:46:39

تحديث :

2018-04-03 11:48:00

الرئيس يشارك في إحياء ذكرى انتفاضة جيجو

من المقرر أن يحضر الرئيس "مون جيه إين" حفل إحياء الذكرى السنوية لضحايا الانتفاضة الدموية، التي اندلعت في جزيرة جيجو عام 1948.
وسيشارك الرئيس وكبار مساعديه في مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين، لما يعرف بحادثة جيجو في الثالث من أبريل، في متنزه السلام الثالث في جزيرة جيجو.
وفي خطابه بمناسبة الحدث، من المتوقع أن يعرب "مون" عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم، ويدعو إلى تمرير برلماني سريع لمشروع قانون ذي صلة.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس الجمهورية مراسم الاحتفال في 12 عامًا، منذ حضور الرئيس السابق "روه مو هيون".
كان سكان جزيرة جيجو قد انتفضوا في الثالث من أبريل عام 1948، ضد الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر مايو آنذاك، والتي سعت إلى إقامة حكومة منفصلة في الجزء الجنوبي من كوريا. وقد قُتِل العديد من المتظاهرين على أيدي الحكومة العسكرية، التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة.
وقد تم تعيين الثالث من أبريل يومًا وطنيًّا منذ مارس عام 2014، ويتم إقامة حفل تذكاري رسمي لإحياء الذكرى كل عام.

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