وزير خارجية اليابان يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

أفادت الأنباء أن وزير الخارجية الياباني "تارا كونو" سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، وسط الانتقادات الداخلية بأن طوكيو تخلَّفت عن التطورات السريعة في القضية الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر حكومية متعددة قولهم إن "كونو" سيزور سيول أوائل الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس "مون جيه إين"، ووزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا".

ويقال إن البلدين ينسقان الجدول الزمني لرحلة تستغرق يومين بين التاسع والثالث عشر من أبريل.

وستكون هذه الرحلة هي الأولى لوزير خارجية اليابان منذ ديسمبر عام 2015، وذلك عندما زار وزير الخارجية "فوميو كيشيدا" سيول، للإعلان عن بيان بلاده حول قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.

ويُنظر إلى رحلة "كونو" على أنها ضمن جهود اليابان للانخراط في قضايا شبه الجزيرة الكورية، خوفًا من أن تتجاوزها الأحداث التي تتطور بسرعة.