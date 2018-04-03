وزير الخارجية الشمالي يشارك في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز

من المقرر أن يشارك وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو"، في الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، الذي سينعقد في أذربيجان هذا الأسبوع.

وقال مصدر دبلوماسي محلي اليوم الاثنين إن "ري" سيحضر اجتماع كبار المسؤولين والاجتماع الوزاري في "باكو" يومي الخميس والجمعة المقبلين، والذي يُعقد قبل قمة حركة عدم الانحياز الثامنة عشر، المقرر عقدها في العام القادم.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن المؤتمر الوزاري سيكون تحت شعار "تعزيز السلام والأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة".

وسوف ينعقد اجتماع كبار المسؤولين يومي الثلاثاء والأربعاء، كجزء من عملية التحضير للمؤتمر الوزاري.

وأفادت الأنباء أن وزير الخارجية الكوري الشمالي سيشارك في المؤتمر قبل زيارته المنتظرة إلى روسيا، في منتصف شهر أبريل.

تتألف حركة عدم الانحياز من 120 دولة عضو، و17 دولة مراقبة؛ وهي الدول التي لا تعتبر نفسها منضمَّة أو معارضة لأي قطب رئيسي دولي.