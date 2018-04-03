اعتذر الرئيس "مون جيه إين" عن دور الدولة في الانتفاضة الدموية، التي وقعت في جزيرة جيجو عام 1984.

وفي حديثه بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لما يعرف بحادثة جيجو، قال "مون" إنه يعتذر بصفته رئيسًا عن كل الألم الناجم عن عنف الدولة.

كما قال "مون" إنه لا أحد يمكنه أن ينكر حقيقة الحادث، الذي ثبت كحقيقة تاريخية واضحة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس الجمهورية في إحياء ذكرى الحدث، منذ مشاركة الرئيس "روه مو هيون" منذ 12 عامًا.

كان سكان جزيرة جيجو الموالين للجناح اليميني قد نظموا مظاهرات في الأول من شهر مارس عام 1947 ضد الانتخابات كانت من المقرر إجراؤها في شهر مايو آنذاك، والتي سعت إلى إقامة حكومة منفصلة في الجزء الجنوبي من كوريا، وقامت الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين الأمر الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة المدنية في الثالث من شهر أبريل عام 1948. وقد أسفرت هذه الانتفاضة عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين المدنيين على أيدي الحكومة العسكرية التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وقد تم تعيين الثالث من أبريل يوما وطنيا منذ مارس عام 2014.