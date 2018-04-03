الرئاسة: ليس هناك طريقة محددة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

أكتب :

2018-04-03 16:26:26

تحديث :

2018-04-03 16:26:26

الرئاسة: ليس هناك طريقة محددة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

قالت الرئاسة إنه لا توجد طريقة محددة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإن الخطوات المحددة ستتقرر بعد رسم خارطة طريق أساسية.
وصرح مسؤول رئاسي كبير للصحفيين اليوم قائلًا إنه يجب وضع استراتيجية أساسية وخارطة طريق لنزع الأسلحة النووية، تماشيًا مع الاتجاه العام للرئيس "مون جيه إين"، وقال إن الحكومة حاليًا ما زالت في المرحلة التحضيرية.
وقال إنه يجب بذل الجهود لإيجاد إطار عمل أساسي للصورة الكبيرة لشبه الجزيرة الكورية، من خلال القمة بين الكوريتين، والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وأضاف المسؤول إنه اعتمادًا على مقدار التوافق الذي سيتم التوصل إليه خلال المحادثات المقبلة، ستتم التطورات في المناقشات المستقبلية.
وقال إن التسوية ذات الخطوة الواحدة للقضية النووية ليست منفصلة بالضرورة عن طريقة التسوية التدريجية، حيث يمكن للشمال أن يتخذ خطوات كاملة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها، لإنهاء برنامجها النووي.
وقال إن المنهجين يعتبران وجهين لعملة واحدة.

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