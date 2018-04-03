الحكومة تضخ 4 تريليون وون في الميزانية التكميلية لخلق فرص العمل للشباب

تعتزم الحكومة ضخ 4 تريليون وون في الميزانية التكميلية لهذا العام، لدعم برامج توظيف الشباب.

وقد عقد النائب الثاني لوزير المالية "كيم يونغ جين" اجتماعًا استشاريًّا ماليًّا في سيول اليوم الثلاثاء، وناقش مشروع قانون الميزانية لهذا العام مع العديد من خبراء القطاع الخاص.

وقال إن واحدا من كل 4 شبان يشعر بالأزمة، مع ارتفاع معدل البطالة الحقيقي إلى 22.7% في العام الماضي. وأضاف أن أزمة البطالة أصبحت أكثر خطورة بسبب إعادة هيكلة صناعة السفن وصناعة السيارات.

وقال كيم إن هناك قلقًا من أن البلاد وشبابها سيواجهون أزمة توظيف على مستوى كارثي.