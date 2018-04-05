الأحزاب السياسية تفشل في إنهاء المواجهة البرلمانية

أكتب :

2018-04-04 11:39:25

تحديث :

2018-04-04 11:39:25

الأحزاب السياسية تفشل في إنهاء المواجهة البرلمانية

فشل زعماء الكتل البرلمانية الأربعة في تضييق الخلافات حول تعديل الدستور، وحول طرق إنهاء المواجهات البرلمانية، في شأن مشروعات القوانين المتنازع عليها.
وقد عقد القادة من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة العارض الرئيسي وحزب بارون اجتماع إفطار تحت عنوان: نواب من أجل السلام والعدل، وهو تكتل تفاوضي شكَّله حزب العدالة وحزب الديمقراطية والسلام.
وأجرى المجتمعون مفاوضات حول جداول أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية في أبريل، لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق٫
وقد بدأت الدورة الاستثنائية بداية صاخبة، حيث قاطع حزب كوريا الحرة الجلسة البرلمانية، لرفض الحزب الحاكم الموافقة السريعة على مراجعة قانون البث.
وبعد الاجتماع قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "وو وون شيك" للصحفيين إنه اقترح أن يناقش صناع السياسات ونواب رؤساء الأحزاب المتنافسة مشروعات القوانين محل الاهتمام. في حين يناقش زعماء الكتل البرلمانية تعديل الدستور، لكن الأطراف الأخرى لم تقرر مواقفها بعد.

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