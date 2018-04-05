الرئاسة تحث البرلمان على تعديل قانون التصويت الوطني

طلبت الرئاسة الكورية من البرلمان اليوم تعديل قانون التصويت الوطني الذي صدر قرار بعدم تطابقه مع الدستور.

وقد أصدر "ليم جونغ سوك" السكرتير الكبير لرئيس الجمهورية بيانا حول تعديل التصويت الوطني في قاعة "تشون تشو" بمقر الرئاسة، وقال فيه إن قانون التصويت الوطني يقع في حالة مخالفة للدستور، منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بعدم تطابقه مع الدستور.

وذكر ليم أنه نتيجة لفقدان فعالية القانون منذ عام 2016، لا يمكن إجراء التصويت الوطني في البلاد لمدة عامين و3 أشهر، وأشار إلى أن التباطؤ مع هذه الحالة يؤدي إلى حرمان الشعب من حق التصويت؛ مضيفا أن الحالة الحالية لا تسمح لنا بالاستفسار عن آراء المواطنين حول السياسات الوطنية المهمة إلى جانب تعديل الدستور.

وقال أيضا إن هذه الحالة تضر أضرارا بالغة بالديمقراطية المباشرة التي يضمنها الدستور، وتمثل تحديا للحقوق الدستورية لدى الشعب. وأكد على أن البرلمان لن يتحرر من الانتقادات على إهمال واجبه إذا لم يصحح هذه الحالة.

وذكر ليم أنه إذا أراد البرلمان تعديل الدستور بصورة حقيقية فيجب عليه القيام بتعديل قانون التصويت الوطني في المقام الأول مشيرا إلى أن تعديل التصويت الوطني يمثل إشارة إلى إرادة البرلمان لتعديل الدستور. وطالب الدائرة السياسية باستعادة حقوق الشعب وإظهار الإخلاص والإرادة لتعديل الدستور من خلال تعديل قانون التصويت الوطني بسرعة في الدورة البرلمانية غير العادية في شهر أبريل.