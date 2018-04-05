آن تشول سو يعلن عن ترشحه لانتخاب عمدة سيول

أعلن "آن تشول سو" رئيس لجنة توظيف الموهوبين لحزب بارون المعارض رسميا عن ترشحه في انتخابات عمدة سيول اليوم.

ويأتي تحديه لمنصب عمدة سيول لأول منذ 7 سنوات، بعد الانتخاب التكميلي لعمدة سيول الذي جرى يوم 26 من شهر أكتوبر من عام 2011.

وقال آن في مراسم إعلان ترشحه التي عقدت في مقر البرلمان لبلدية سيول: "إنني أعدكم بشيء واحد بوضوح من أجل فتح عصر الأشياء الحقيقية وعصر الإبداع حيث سوف أتخلص من المنافقة وعدم الكفاءة بدءًا بمدينة سيول".

وبهذا فمن المتوقع أن يشهد انتخاب عمدة سيول منافسات بين المرشحين عن الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الأول وحزب بارون المعارض الثاني.



وتجدر الإشارة إلى أن آن كان قد حاول أن يترشح لانتخاب عمدة سيول بشكل مستقل قبل 7 سنوات إلا أنه قام بما يسمى "التنازل الجميل" دون شروط، إلى عمدة سيول الحالي " بارك وون سون" ليصبح بارك مرشحا معارضا موحدا للمنصب آنذاك.

ولكنه اتخذ هذه المرة شعارا "فلنغير سيول! وآن تشول سو للإدارة المبدعة" للخوض في الحملات الانتخابية الشرسة.

وأكد آن على أنه يتذكر تمامًا بأنه لم يستجب لتطلعات مواطني سيول لتحقيق الآمال من خلاله، مضيفا أنه يذكر تلك المشاعر المؤسفة ويتقدم بالاعتذار وسيبدأ من جديد.



وقال إنه لا يمكن الإبداع في حال سعي عمدة سيول إلى الحفاظ على شعبيته من أجل الانتخابات القادمة مشددا على أنه سيطبق طريق الإبداع الذي تفتحه التقنيات الجديدة على إدارة شؤون البلدية من أجل تسهيل وإراحة معيشة المواطنين.