وزارة الخارجية تبذل أقصى الجهود لعودة الكوريين المختطفين في غانا

صرحت "كانغ كيونغ هوا" وزيرة الخارجية اليوم بأنها ستبذل أقصى الجهود باستمرار من أجل عودة 3 كوريين مختطفين في غانا بالسلامة إلى البلاد.

وقالت كانغ في تقرير صحفي قدمته في مقر الوزارة إن الوزارة تعمل على قدم وساق باستخدام جميع الموارد والإمكانات المتاحة من اجل حل المسائل المرتبطة بحياة وأمن المواطنين.

وأوضحت أن الوزارة تبذل الجهود الدبلوماسية للتعرف على مكان وجودهم وضمان عودتهم بسلامة إلى البلاد من خلال علاقات التعاون الوثيقة مع الدول المتحالفة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب دول المنطقة ذات الصلة بما فيها غانا ونيجيريا وتوغو وبنين.

وأضافت أن وزارة الخارجية تضع الأولوية العليا على الحفاظ على حياة وأمن الكوريين المقيمين في الخارج مشيرة إلى أنه تم توسيع مكاتب القنصليات الخاصة للجاليات الكورية في الخارج ومن المتوقع افتتاح مركز لتعزيز الأمن في الخارج في شهر مايو المقبل.

فيما يتعلق بالجدل حول إلغاء الحكومة حظر النشر الذي طلبته من الصحافة وكشفها عن الحادثة خلافا للأمثلة السابقة، قالت كانغ إن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اعتمادا على أولوية سلامة وأمن الشعب. وشرحت أن وزارتها كانت تتشاور عن كثب مع الرئاسة في أثناء إزالة الحظر الصحفي.