الحكومة توافق على ميزانية إضافية خاصة لفرص عمل الشباب

من المقرر أن توافق الحكومة على تخصيص ميزانية إضافية خاصة، لحل مسألة فرص عمل الشباب، في اجتماع مؤقت لمجلس الوزراء سيعقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء "لي ناك يون".

وتبلغ هذه الميزانية، المخصصة لفرص العمل، والتي أعلن عنها يوم 15 من الشهر الماضي؛ حوالي 4 تريليونات وون.

وإذا وافقت الحكومة على خطة الميزانية فسوف ترسلها إلى البرلمان غدا الجمعة.

وبعد ذلك سيلقي رئيس الوزراء " لي" يوم 9 من هذا الشهر كلمةً من أجل المطالبة بتعاون البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن "لي" كان قد زار البرلمان في العام الماضي أيضا، لطلب سرعة تخصيص الميزانية الإضافية التي بلغت قيمتها 11 تريليون وون، لخلق فرص العمل.