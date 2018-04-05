المحكمة ترفض مجددًا احتجاز الحاكم السابق آن

رفضت محكمة محلية مرة أخرى إصدار مذكرة احتجاز بحق الحاكم السابق لمقاطعة "تشانغ تشونغ" الجنوبية "آن هي جونغ"، المتهم بالاعتداء جنسيًّا على سكرتيرته السابقة.

وقد رفضت محكمة سيول الغربية اليوم الخميس طلب الادعاء الثاني بعد جلسة الاستماع والمداولات.

وقالت المحكمة إنه هناك مجالًا للرد على الاتهامات الموجهة ضده، وأنه لا خوف من فرار المتهم، ولا يوجد أدلة كافية على أن المشتبه به قد يحاول تدمير الأدلة.

وقد تقدم الادعاء بطلب للحصول على مذكرة توقيف ثانية يوم الاثنين، بعد رفض المحكمة للطلب السابق الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الحاكم السابق متهم باغتصاب سكرتيرته السابقة "كيم جي إيون" أربع مرات على مدى ثمانية أشهر، من يونيو من العام الماضي حتى فبراير من هذا العام.

