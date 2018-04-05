زيارة أحد المحاربين الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية

من المقرر أن يزور كوريا الجنوبية أحد المحاربين الأمريكيين القدامى، الذين ساعدوا على إجلاء آلاف اللاجئين، خلال الحرب الكورية.

قالت وزارة الوطنيين وشؤون قدامى المحاربين إن "بيرلي سميث" وعائلته وصلوا إلى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، في رحلة تستغرق يومين إلى مدينة بوسان الجنوبية، وجزيرة جيوجي.

وكان "سميث" البالغ من العمر الآن ٨٩ عامًا خدم على متن سفينة "إس إس ميرديث فيكتوري"، التي نقلت ١٤ ألف لاجئ إلى بر الأمان، خلال عملية إجلاء هانغ نام.

يذكر أن عملية إخلاء هانغ نام كانت مهمة مشتركة بين الجيش الكوري الجنوبي والقوات التابعة للأمم المتحدة، لنقل ٩١ ألف مدني و١٠٥ ألف جندي من مدينة هونغ جين الساحلية في جنوب هامغ يونغ بكوريا الشمالية، في عام ١٩٥٠، للهروب من الجيش الصيني المهاجم.

ويعتزم "سميث" وزوجته وبنته حضور حفل إحياء ذكرى قبطان لسفينة "ليونارد لارو"، وغيره من المحاربين الذين كانوا جزءًا من عملية الإخلاء.

ويعد "سميث" واحدًا من ثلاثة من أفراد الطاقم الأمريكي الباقين على قيد الحياة من عملية الإخلاء.

