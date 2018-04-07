إصدار حكم على الرئيسة السابقة بارك كون هيه اليوم

أكتب :

2018-04-06 11:09:22

تحديث :

2018-04-06 11:16:49

إصدار حكم على الرئيسة السابقة بارك كون هيه اليوم

تصدر محكمة كورية جنوبية حكما على الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" اليوم الجمعة، في قضية الفساد التي تسببت في سقوطها من السلطة.
وكانت الرئيسة السابقة "بارك" قد اتهمت في شهر أبريل من العام الماضي بثماني عشرة تهمة فساد، بما في ذلك الرشوة وإساءة استخدام السلطة وتسريب أسرار الدولة.
ومن المتوقع أن يكون الحكم عليها بالسجن لمدة أطول من 20 عاما ، نظرا لأن الحكم على الصديقة المقربة منها "تشيه سون شيل" كان 20 عاما في السجن و18 مليار وون من الغرامة، بتهمة تواطئها مع الرئيسة السابقة "بارك" في الفساد.
وكان الادعاء قد طالب المحكمة بسجن الرئيسة السابقة 30 عاما ، وتغريمها مبلغ 118.5 مليار وون ، أي ما يعادل 111 مليون دولار إذا ثبتت إدانتها.
وسيتم بث جلسة الحكم التي ستعقد في الساعة الثانية وعشر دقائق من بعد ظهر اليوم على الهواء مباشرة.

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