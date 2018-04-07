ارتفاع نسبة تأييد الرئيس الكوري بنسبة 4%

ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بنسبة 4%.

وطبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من شهر أبريل الجاري، على 1004 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 74% ، بارتفاع قدره 4% مقارنة بالأسبوع الماضي.

أما نسبة المعارضة فقد بلغت 17%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويرجع السبب في زيادة نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى الإنجازات التي حققها في الشؤون الخارجية، واستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، والتواصل مع عامة الشعب.

وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 49%، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 13%، وحزب المستقبل 8%، وحزب العدل 6% ، وحزب السلام الديمقراطي 0.3%.

وقد بلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.