سقوط مقاتلة كورية جنوبية في جبل واقع جنوب البلاد

أكتب :

2018-04-06 15:09:21

تحديث :

2018-04-06 15:18:39

سقوط مقاتلة كورية جنوبية في جبل واقع جنوب البلاد

سقطت مقاتلة من طراز "إف-15 كيه" تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي أمس الخميس في منطقة جبلية واقعة في إقليم "تشيل غوك" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ جنوب شرق البلاد.
وكانت المقاتلة في طريقها إلى قاعدة "ديغو" بعد ساعة من قيامها بطلعة جوية.
وبعد تحطم المقاتلة ، قام الجيش والشرطة بالعثور على الطيارين اللذين كانا على متن المقاتلة حيث تم العثور على جثتيهما بعد ساعتين من سقوطها.
الجدير بالذكر أن مقاتلات "إف-15 كيه" بدأ إدخالها بالخدمة في سلاح الجو الكوري الجنوبي منذ عام 2005 حيث يبلغ عدد المقاتلات في السرب الكوري 60 مقاتلة.
وهذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها مقاتلة "إف-15 كيه" منذ عام 2006 الذي سقطت فيه إحداها في البحر الشرقي أثناء طلعة جوية ليلية ، ما أدى إلى وفاة اثنين من طياريها.

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