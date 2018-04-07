المحكمة تصدر حكما بالسجن 24 عاما على الرئيسة السابقة بارك كون هيه

أصدرت محكمة سيول المركزية الإقليمية اليوم الجمعة حكما بالسجن 24 عاما على الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" مع تغريمها مبلغ 18 مليار وون ، معترفة ب16 تهمة من بين 18 تهمة موجهة إليها.
أكتب :
2018-04-06 16:10:32
تحديث :
2018-04-06 16:17:38
أصدرت محكمة سيول المركزية الإقليمية اليوم الجمعة حكما بالسجن 24 عاما على الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" مع تغريمها مبلغ 18 مليار وون ، معترفة ب16 تهمة من بين 18 تهمة موجهة إليها.
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