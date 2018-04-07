الحكم على الرئيسة المعزولة بالسجن لمدة ٢٤ عامًا

أصدرت محكمة سيول المركزية اليوم الجمعة حكمها على الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، بعد مرور ما يقرب من عام، على توجيه الاتهام الرسمي لها في ١٨ تهمة، في السابع عشر من أبريل من العام الماضي.

وفي الحكم الذي أذيع على الهواء مباشرة من الساعة ٢:١٠ مساء اليوم الجمعة، وجدت المحكمة أن "بارك" مذنبة في ١٦ تهمة، وحكمت عليها بالسجن لمدة ٢٤ سنة، وتغريمها مبلغ ١٨ مليار وون. وكان الادعاء قد سعى إلى حكم بالسجن لمدة ٣٠ عامًا وغرامة قدرها ١١٨ مليار وون ونصف المليار.

ولم تظهر "بارك"، البالغة من العمر ستة وستين عامًا في جلسة النطق بالحكم. وقد ظلت تقاطع محاكماتها اعتراضًا على قرار المحكمة بتمديد اعتقالها في أكتوبر من العام الماضي.

وشملت الاتهامات ضد "بارك" الرشوة وإساءة استخدام السلطة والإكراه وتسريب أسرار الدولة.

كما اتهمت بالتواطؤ مع صديقتها المقربة "تشيه سون شيل"، لابتزاز التكتلات الاقتصادية الكبرى وجمع ٧٧ مليار منها، بما في ذلك لوتيه وسامسونغ وإس كيه، في مقابل الحصول على تفضيلات تجارية.

كما تبين للمحكمة أنها سمحت لصديقتها "تشيه" بالتدخل في شؤون الدولة، على الرغم من أنه لم يكن لديها أي صفة رسمية.

وقد أنكرت "بارك" جميع الاتهامات وادعت أنها ليست مذنبة.