القبض على المديرين التنفيذيين لاثنتين من بورصات العملات المشفرة بتهمة الغش

أكتب :

2018-04-07 14:54:13

تحديث :

2018-04-07 14:56:16

القبض على المديرين التنفيذيين لاثنتين من بورصات العملات المشفرة بتهمة الغش

احتجز المدعون العامون أربعة مديرين تنفيذيين في اثنتين من بورصات العملات المشفرة، بتهمة سرقة أموال العملاء اليوم السبت.
وتعد هذه أول حالة توقيف لمسؤولي البورصات المشفرة في كوريا الجنوبية.
وقد أصدرت محكمة جنوب سيول مذكرة اعتقال في اليوم السابق للمديريين التنفيذيين الأربعة، ومن بينهم رئيس موقع "كوين نيست" المعروف باسم عائلته "كيم"، مشيرة إلى احتمال هرب المتهمين أو تدميرهم للأدلة.
ويُتَّهم "كيم" والآخرون بالاحتيال والاختلاس. ومن المعروف أنهم حصلوا على عشرات المليارات من الوون من حسابات العملاء، من خلال تحويل تلك الأموال إلى حساباتهم الخاصة.
وجدير بالذكر أن موقع "كوين نيست" هو سادس أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداولات. أما الموقع الآخر الذي احتُجِز مديروه فهو أصغر حجمًا منه.

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