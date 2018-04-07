خلافات بين الأحزاب السياسية حول الميزانية التكميلية

واصلت الأحزاب السياسية خلافاتها حول اقتراح الميزانية التكميلية للحكومة، التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات وون، وسط المواجهة البرلمانية حول مشاريع القوانين المتنازع عليها.

ودعا زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ هون سيك" إلى تمرير سريع لمشروع القانون. وفي بيان صدر اليوم السبت، أشار إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والظروف الاقتصادية المتراجعة في المناطق التي تضررت من إعادة الهيكلة في قطاعي بناء السفن والسيارات.

لكنَّ حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، قال إنه لا يمكنه الموافقة على إنفاق 4 تريليونات أخرى من أموال دافعي الضرائب، في الوقت الذي لم يتم فيه إنفاق ميزانية التوظيف التي تبلغ قيمتها 19 تريليون وون.

كما قال حزب "بارون مير" إن الميزانية التكميلية ليست سوى تدبير مؤقت سيؤدي إلى تبديد أموال دافعي الضرائب.

وقالت المجموعة البرلمانية من أجل السلام والعدل، وهي مجموعة تفاوض برلمانية تضم حزبين من أحزاب الأقلية، إنها تتفق مع الغرض من الميزانية التكميلية، ولكن ينبغي أن تدرس فعاليتها بدقة.