خلافات بين الأحزاب السياسية حول الميزانية التكميلية

أكتب :

2018-04-07 14:55:08

تحديث :

2018-04-07 14:55:08

خلافات بين الأحزاب السياسية حول الميزانية التكميلية

واصلت الأحزاب السياسية خلافاتها حول اقتراح الميزانية التكميلية للحكومة، التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات وون، وسط المواجهة البرلمانية حول مشاريع القوانين المتنازع عليها.
ودعا زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ هون سيك" إلى تمرير سريع لمشروع القانون. وفي بيان صدر اليوم السبت، أشار إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والظروف الاقتصادية المتراجعة في المناطق التي تضررت من إعادة الهيكلة في قطاعي بناء السفن والسيارات.
لكنَّ حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، قال إنه لا يمكنه الموافقة على إنفاق 4 تريليونات أخرى من أموال دافعي الضرائب، في الوقت الذي لم يتم فيه إنفاق ميزانية التوظيف التي تبلغ قيمتها 19 تريليون وون.
كما قال حزب "بارون مير" إن الميزانية التكميلية ليست سوى تدبير مؤقت سيؤدي إلى تبديد أموال دافعي الضرائب.
وقالت المجموعة البرلمانية من أجل السلام والعدل، وهي مجموعة تفاوض برلمانية تضم حزبين من أحزاب الأقلية، إنها تتفق مع الغرض من الميزانية التكميلية، ولكن ينبغي أن تدرس فعاليتها بدقة.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>