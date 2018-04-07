خطأ في الحسابات يؤدي إلى تراجع أسهم شركة سامسونغ للأوراق المالية

دفعت شركة سامسونغ للأوراق المالية، عن طريق الخطأ، ملايين الأسهم إلى موظفيها في صورة أرباح للأسهم، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم للشركة.

وفي إطار خطة ملكية الأسهم للموظفين، كانت الشركة قد خططت في البداية لتسديد أرباح قدرها 1000 وون لكل سهم لموظفيها. ولكن تم توزيع أرباح ألف سهم عن طريق الخطأ اليوم الجمعة، بعد أن عالج أحد الموظفين في الشركة رقمًا خاطئًا.

وقد تم إصلاح الخطأ، ولكن تم بيع نحو خمسة ملايين سهم من قبل بعض الموظفين بالفعل، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 11.68% في سعر أسهم الشركة، خلال فترة التداول.

وقد تم توزيع أكثر من 1.8 مليار سهم عن طريق الخطأ، بقيمة إجمالية تبلغ 112.7 تريليون وون، على أساس سعر الإغلاق لليوم السابق.

وقد قالت هيئة الرقابة المالية في البلاد إنها طلبت من شركة الوساطة سرعة تعويض المستثمرين المتضررين من هذا الخطأ إذا طلبوا التعويض، من غير اضطرار إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

كما قالت الهيئة إنها ستراقب عن كثب كيفية تعامل الشركة مع المواقف المتعلقة بالحادث.