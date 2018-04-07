وزير الدفاع يلتقي برئيس اللجنة الدبلوماسية للبرلمان الأوروبي

التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سونغ يونغ مو" برئيس اللجنة الدبلوماسية للبرلمان الأوروبي أمس الجمعة في مقره في العاصمة الكورية سيول، حيث تبادلا الأراء حول التطورات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.

وفي أثناء اللقاء شرح الوزير "سونغ" له الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة الكورية الحالية من أجل ترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية وإخلائها من الأسلحة النووية مطالبا بدعم ومساعدة البرلمان الأوروبي.

ومن جانبه قدر رئيس اللجنة الدبلوماسية من البرلمان الأوروبي "مايك الريستر" تقديرا كبيرا على مساعي الحكومة الكورية الرامية الى تحقيق السلام مشيرا الى أنه يأمل في أن تعقد مباحثات القمة بين الكوريتين بنجاح، التي من المقرر عقدها في نهاية شهر أبريل الحالي.

وتجدر الإشارة الى أن وفدا من البرلمان الاوروبي قد قام بزيارة للبلاد مؤخرا في إطار تبادل الزيارات بين لجنة الأعضاء البرلمانيين للشؤون الدبلوماسية بين كوريا والاتحاد الأوروبي.