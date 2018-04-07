هالي: واشنطن تسعى إلى التخلي الكامل عن الأسلحة النووية في القمة

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن جدول أعمال القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، المقرر عقدها في الشهر المقبل، يجب أن يكون التخلي الكامل عن السلاح النووي.

وقالت "نيكي هالي" يوم الخميس الماضي إن الرئيس "دونالد ترامب" سيسعى إلى نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، عندما يعقد القمة الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في وقت ما قبل نهاية شهر مايو.

جاء ذلك في محاضرة ألقتها حول دبلوماسية الولايات المتحدة في جامعة "دوك" في ولاية كارولينا الشمالية.

ونقلت إذاعة صوت أمريكا قولها إن المحادثات بين ترامب وكيم ينبغي أن تكون حول نزع السلاح النووي.

وقالت إن كيم لو لم يقرر التخلي التام عن الأسلحة النووية، فسوف تتعامل الولايات المتحدة وفقًا لذلك.

وقالت هالي إن كوريا الشمالية تختنق الآن، مضيفة أن العقوبات المالية تحت قيادة إدارة ترامب جعلت الشمال يجلس للحوار.

وشددت على أن العقوبات لن يتم تخفيفها لمجرد دخول بيونغ يانغ إلى المحادثات، وعلى أن الولايات المتحدة ستعقد القمة بحذر شديد.