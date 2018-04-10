عقد جولات إضافية من المباحثات التحضيرية للقمة بين الكوريتين هذا الأسبوع

أعلنت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أنه سيتم في غضون هذا الأسبوع عقد جولة أو جولتين من المباحثات التحضيرية لمحادثات القمة بين الكوريتين التي ستعقد يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة "بيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن هناك حاجة لبحث المزيد من القضايا المتعلقة بشؤون الاتصالات والحرس والبروتوكول والإعلام.

وكانت الكوريتان قد أجريتا مباحثات على مستوى العمل يوم الخامس من أبريل الجاري في بيت السلام الواقع في الجزء الجنوبي من قرية الحدود "بان مون جوم" واستغرقت أربع ساعات،

كما عقدتا مباحثات أخرى يوم السبت الماضي في جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من قرية الحدود لمناقشة القضايا المتعلقة بإنشاء خط هاتفي ساخن بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".