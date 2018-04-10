سيول تؤكد استمرار الاتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ بشكل جيد تحضيرا للقمة بينهما

أكتب :

2018-04-09 11:39:38

تحديث :

2018-04-09 11:59:35

سيول تؤكد استمرار الاتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ بشكل جيد تحضيرا للقمة بينهما

قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن الاتصالات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجري حاليا بصورة جيدة للتحضير لمحادثات القمة بينهما في شهر مايو القادم.
وأضاف المسؤول في تصريح أدلى به للصحفيين أن حكومة سيول لا تعرف مدى تقاسم المعلومات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ولكن حسب علمه فإن الاتصالات تجري بين الجانبين بشكل جيد.
وفيما يخص تنصيب "جون بولتون" مستشارا للأمن القومي الأمريكي، قال المسؤول إن مستشار الأمن القومي الرئاسي الكوري "تشونغ أوي يونغ" سيجري اتصالا به بعد تنصيبه الرسمي اليوم الاثنين.

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