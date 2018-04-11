قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر مايو القادم أو أوائل شهر يونيو، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال ذلك الاجتماع حول نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمس الاثنين فى بداية اجتماع عقده مع إدارته في البيت الأبيض، حيث اعترف أيضا بأن الجانبين يعقدان محادثات للتحضير لتلك القمة المرتقبة.

وقال ترامب إن القمة الأمريكية الكورية الشمالية ستعقد في وقت ما في شهر مايو أو أوائل شهر يونيو، وسيتم خلالها بذل جهود لإبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية الكورية الشمالية. كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن العلاقة بين الجانبين ستكون مختلفة كثيرًا عما كانت عليه لسنوات عديدة.

وأضاف أنه كان يجب أن يتم عقد مثل هذه القمة من قبل بواسطة الرؤساء السابقين، معتبرا أنه كان من الأسهل بكثير أن يتم ذلك قبل خمسة أو عشرة أو عشرين سنة، لكنه سيتم عقد الاجتماع في النهاية وهو ما يثير انتباه العالم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها ترامب انعقاد القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.