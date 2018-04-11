كيم جونغ أون يناقش مؤتمرات القمة في اجتماع مع حزب العمال

قالت تقارير صحفية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بحث المطروح على محادثات القمة المزمعة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في اجتماع مع حزب العمال الحاكم.

وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في الشمال اليوم، إن "كيم" استعرض الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب عقد أمس الاثنين. وأوضح التقرير أن كيم قال خلال ترأسه للاجتماع إنه يعتزم إجراء محادثات قمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقدم تحليلاً معمقًا حول مستقبل العلاقات بين الكوريتين وآفاق عقد القمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن كيم شرح خلال الاجتماع سياسات كوريا الشمالية وموقفها من الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى بحث القضايا الاستراتيجية ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تعمل أيضًا على وضع جدول أعمال واستراتيجيات محددة للتحضير للقمة المرتقبة مع كوريا الجنوبية المقرر عقدها يوم 27 أبريل الجاري، والقمة مع الولايات المتحدة التي ينتظر أن تعقد في أواخر شهر مايو.