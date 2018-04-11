كوريا الجنوبية الـ15 عالميا من حيث حجم المساعدات الخارجية

بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها كوريا الجنوبية في العام الماضي ملياريْ دولار، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة عشرة بين مجموعة من الدول المانحة يبلغ عددها 29 دولة.

جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب تنسيق السياسات الحكومية الكورية أمس الاثنين، وتضمن إحصائيات مبدئية من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح التقرير أن المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها كوريا الجنوبية إلى العالم وصلت إلى ملياري دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 8% مقارنة بالعام الأسبق. وقال التقرير إن كوريا الجنوبية صعدت بدرجة واحدة لتحتل المرتبة 15 في العام الماضي من بين الـ29 دولة الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مكرسة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن نسبة حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها كوريا من إجمالي دخلها القومي في العام الماضي قد بلغت 0,14%، بانخفاض قدره 0,02% مقارنة بالعام الأسبق.